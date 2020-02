Joe Cole di Peaky Blinders commenta le teorie sul suo personaggio

Dopo l'annuncio dell'inizio della pre-produzione di Peaky Blinders 6, i fan della serie aspettano con ansia qualsiasi tipo di notizia riguardo la serie con protagonista Cillian Murphy, ipotizzando inoltre il ritorno di qualche personaggio importante.

Dopo la ricomparsa di Alfie Solomon, eclettica figura interpretata da Tom Hardy, gli appassionati dello show sono pronti a tutto, anche ad un eventuale riapparizione di John Shelby, fratello del protagonista con il volto dell'attore Joe Cole.

Nonostante il colpo mortale ricevuto alla testa, gli appassionati sperano in un suo eventuale ritorno, tanto da spingere il diretto interessato a commentare la questione, durante un'intervista a Radio Times concessa per promuovere il suo nuovo lavoro nella serie "Gangs of London": "Non penso che ritornerò, è difficile riprendersi da un colpo del genere!".

L'attore sembra sia abbastanza certo che il suo addio allo show prodotto dall'emittente televisiva BBC One è ormai definitivo, i fan potranno sperare solo in suo eventuale cammeo in qualche flashback ambientato prima del suo assassinio, oppure in uno degli strani incubi che ossessionano il sonno del protagonista Tommy. Mentre attendiamo di scoprire come continuerà la storia della famiglia Shelby, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Peaky Blinders 5, opera disponibile nel catalogo italiano di Netflix.