Joe Cole, la star di Peaky Blinders sarà il protagonista di una nuova serie thriller

Una delle star più amate e al contempo più odiate di Peaky Blinders, sta per prendere parte ed una nuova produzione televisiva. Stiamo parlando di Joe Cole, ovvero il celebre interprete di John Shelby, che presto vedremo in The Ipcress File.

Il romanzo di Len Deighton, era già stata trattato in alcuni film ma ora, si è deciso di dare vita ad un adattamento suddiviso in sei parti, con Cole che interpreta il ruolo principale della spia Harry Palmer. Quest'ultimo dovrà fare i conti con una pericolosa missione, dove i suoi legami con l'uomo sospettato di rapire uno scienziato nucleare britannico lo portano in giro per tutto il mondo.

Il regista Watkins ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di portare l'inebriante rete di spie di Len Deighton - più sexy della gente di Smiley, più reale di Bond - a un pubblico televisivo più ampio. Con la sua astuzia e la sua sobria integrità che si scontrano con l'establishment, la spia della classe operaia Harry Palmer è più importante che mai".

Hodge ha aggiunto: "Questa è una meravigliosa opportunità per vivere un'epoca in cui il mondo del dopoguerra si stava trasformando nel modo in cui viviamo ora, quando la mobilità sociale, i diritti civili e il femminismo moderno si facevano strada nella coscienza pubblica, e tutto questo accade con il mondo diviso in due ed entrambe le metà minacciano di far saltare in aria l'altra".

Intanto Paul Anderson ci ha assicurato che Peaky Blinders arriverà presto ma, stando alle parole dei ben informati, la produzione della sesta stagione di Paeaky Blinders sembra sempre più lontana dalla fine.