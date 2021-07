Joe Exotic, clamoroso: Dennis Quaid lascia la serie, ecco chi lo sostituirà!

Nella docu-serie Tiger King di Netflix, in cui Rick Kirkham è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan, il produttore ha raccontato la sua esperienza nella realizzazione di un documentario sfortunato sul parco delle tigri di Joe Exotic in Oklahoma.

William Fichtner si è unito al cast della miniserie Joe Exotic targata Peacock, andrà a sostituire Dennis Quaid proprio nel ruolo del produttore del reality show Rick Kirkham. Il casting di Quaid era stato precedentemente annunciato a giugno, ma ha dovuto lasciare il ruolo a causa di un conflitto di programmazione.

Joe Exotic sarà incentrato su Carole Baskin (Kate McKinnon), un'appassionata di grandi felini, che scopre che il collega amante degli animali esotici Joe "Exotic" Schreibvogel (John Cameron Mitchell) sta allevando e usando i suoi grandi felini a scopo di lucro. Si propone di chiudere la sua impresa, incitando una rivalità in rapida escalation. Ma Carole ha un suo passato oscuro e Joe non si fermerà davanti a nulla per esporre quella che vede come la sua ipocrisia, i risultati si rivelano pericolosi.

Oltre a McKinnon e Mitchell, Fichtner si unisce ad un cast che vede Brian Van Holt nei panni di John Reinke, Nat Wolff come Travis Maldonado, Sam Keeley come John Finlay, Lex Mayson come Saff, e Joel Marsh Garland come James Garretson. Dean Winters era l'ultima aggiunta al cast di Joe Exotic prima dell'annuncio di oggi riguardo Fichtner.



Sebbene Joe Exotic sia incentrato sulle stesse persone presenti in Tiger King, la serie NBCU è in realtà basata sul podcast Joe Exotic di Wondery, che è stato rilasciato nel marzo 2020.