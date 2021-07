Joe Exotic, Dean Winters sarà Jeff Lowe nella serie su Tiger King

La star di 30 Rock e Brooklyn Nine-Nine, Dean Winters, è entrato ufficialmente nel cast di Joe Exotic, serie prodotta da Peacock. Winters interpreterà Jeff Lowe, una scelta che sembra assolutamente perfetta. Dopo il grande successo di Tiger King su Netflix si sono moltiplicati i progetti in cantiere che riguardano questa vicenda.

Dean Winters si unisce alla serie al fianco della star del Saturday Night Live e Ghostbusters, Kate McKinnon, che interpreterà Carole Baskin, e John Cameron Mitchell (GLOW) nei panni di Joe Exotic.

Di recente è stato annunciato che Brian Van Holt sarà John Reinke, Sam Keeley parteciperà nel ruolo di John Finlay, Nat Wolff in quello di Travis Maldonado e Dennis Quaid nei panni di Rick Kirkham.



Invece di concentrarsi sulla figura centrale di Tiger King, la serie seguirà soprattutto il personaggio di Carole Baskin mentre apprende che la sua nemesi, Joe Exotic, sta allevando e sfruttando i felini per ricavarne del profitto; sarà la storia di una rivalità in rapida ascesa.

Carole Baskin ha dichiarato di essersi sentita tradita dalla serie Netflix Tiger King, dopo la sua messa in onda.

Jeff Lowe, il personaggio di Winters, entra nella serie come complice e amico di Joe, promettendo di aiutarlo a mantenere il suo controverso zoo investendo e assistendo alla manutenzione, e promettendogli che l'avrebbe aiutato a sconfiggere Baskin.



