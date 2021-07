Joe Exotic: Kyle MacLachlan sarà Howard Baskin nella nuova serie limitata Peacock

Continua a prendere forma il cast di Joe Exotic, lo show ispirato alla docu-serie Netflix Tiger King. Dopo l'addio di Dennis Quaid e l'arrivo di William Fichtner, è stato annunciato anche Kyle MacLachlan nel ruolo di Howard, il marito di Carole Baskin, che lo ricordiamo, sarà interpretata da Kate McKinnon.

La serie, che andrà in onda su NBC, la piattaforma streaming Peacock e USA Network, sarà basata sul podcast Joe Exotic di Robert Moor. Etan Frankel si occuperà della sceneggiatura e parteciperà alla produzione anche in veste di produttore esecutivo per l'Universal Content Productions.

Invece, John Cameron Mitchell sarà proprio Joe Exotic il discusso ex proprietario e gestore del del Greater Wynnewood Exotic Animal Park a Wynnewood, in Oklahoma. L'uomo che per molto tempo si è ritenuto il più prolifico allevatore di tigri degli Stati Uniti è stato condannato a 22 anni di reclusione dopo essere stato accusato di molteplici capi d'accusa, tra cui spiccano l'abuso di animali e addirittura due accuse per il tentato omicidio della direttrice di Big Cat Rescue Carole Baskin.

Questa però non è l'unica serie dedicata questo complesso personaggio, infatti c'è in cantiera anche una produzione in Nicolas Cage sarà Joe Exotic e che vede tra gli altri anche il coinvolgimento di Paul Young e Dan Lagana, quest’ultimo già noto al grande pubblico per la serie Netflix American Vandal. Questo show, compost0 da 8 episodi, sarà distribuito da Amazon e prenderà spunto dall'articolo del Texas Monthly "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", scritto da Leif Reigstad.