Joe Exotic, le prime immagini di John Cameron Mitchell nella nuova serie Peacock

Mentre è stata recentemente cancellata la serie Amazon con Nicolas Cage, resta in piedi l'altro progetto di fiction su Joe Exotic, quello di Peacock. Le vicende al centro della narrazione ricalcano in parte quelle presentate nella docuserie Netflix Tiger King, e l'eccentrico imprenditore sarà interpretato da John Cameron Mitchell.

In calce alla notizia, nel post Instagram pubblicato da Just Jared, possiamo vedere la prima foto di scena dell'attore nei panni di Joseph Maldonado-Passage, vero nome di Joe Exotic che riceverà uno sconto di pena.

"Sono entusiasta di assumere il ruolo di questo moderno antieroe popolare" ha raccontato in un'intervista John Cameron Mitchell (Hedwig - La diva con qualcosa in più). "Joe ed io abbiamo la stessa età e anch'io, come lui, sono una persona queer cresciuta in Texas, Oklahoma e Kansas, quindi sento di conoscere un po' questo ragazzo e il suo disperato tentativo di conquistare un mondo inospitale."

Insieme a lui, sarà nel cast della serie anche Kate McKinnon nel ruolo di Carole Baskin, la "rivale" per il cui tentato omicidio Joe Exotic è stato condannato alla reclusione. McKinnon è anche tra i produttori esecutivi, insieme a Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart.

I primi quattro episodi saranno diretti da Justin Tipping, mentre per gli ultimi quattro la regia sarà di Cate Shortland, attualmente al cinema con Black Widow.