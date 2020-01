Joe Henderson showrunner di Lucifer rivela qualche indiscrezione sulla quinta stagione

Un attore di Lucifer aveva già parlato del finale della serie, ma questa volta tocca allo showrunner Joe Henderson rivelare cosa potremo aspettarci nelle puntate rimanenti della quinta stagione della serie TV incentrata sulla figura del re degli inferi.

In un'intervista concessa a TV Line, Joe ha risposto a numerose domande sul finale dello show, in particolare riguardo alla relazione tra Lucifer e Chloe una volta che il personaggio di Tom Ellis sarà riuscito a fuggire dall'Inferno: "Aspetta chi ha detto che andrà via dall'Inferno? Non possiamo dire molto, tranne che sia io che la showrunner Ildy Modrovich siamo grandi fan di Deckerstar quindi ci siamo chiesti nella quinta stagione cosa vorremmo far vedere del rapporto tra i due e cosa non abbiamo ancora spiegato bene".

La risposta ha fatto discutere i fan, contenti di sapere che membri della produzione sono fan della coppia formata da Lucifer e Chloe Decker, personaggio interpretato da Lauren German, anche se non sappiamo se il finale della loro storia sarà a lieto fine.

Netflix deve ancora annunciare la data di uscita della quinta stagione, nonostante questo iniziano già a circolare su internet le prime indiscrezioni su Lucifer 5, per esempio titoli di episodi e alcune immagini che svelano la presenza di alcuni dei personaggi più famosi.