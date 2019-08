Joe Holt sarà nel cast del secondo spin-off di The Walking Dead

Il cast dell'attesa serie TV targata AMC continua ad allargarsi. Dopo aver fatto sapere che Nic Tortorella farà parte del secondo spin-off di The Walking Dead, il network statunitense annuncia un nuovo personaggio, interpretato da un attore che i fan di The Punisher conoscono bene: stiamo parlando di Joe Holt.

Ecco tutto quello che sappiamo sul suo personaggio: si chiama Leo Bennett ed è un uomo legato alla sua famiglia, nonché un professore molto rispettato. Nonostante la catastrofe che ha colpito la Terra è una persona ottimista e di buon cuore, pronto a tutto pur di salvare le persone a lui vicine.

Come avete potuto leggere nella sinossi ufficiale del secondo spin-off di The Walking Dead, nel corso delle puntate vedremo crescere la prima generazione di ragazzi nata dopo l'apocalisse zombi.

I protagonisti saranno Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston, tre giovani che dovranno affrontare un lungo e pericoloso viaggio che cambierà profondamente il loro carattere e le dinamiche del loro rapporto, come spiega AMC infatti: "Alcuni diventeranno degli eroi, altri dei villain. Ma alla fine il viaggio cambierà tutti, creandogli una nuova identità personale, nel bene e nel male".

Non sappiamo ancora quando potremo vedere la prima stagione della serie, ma nel frattempo i fan dell'universo creato da Robert Kirkman potranno consolarsi con le nuove puntate di Fear The Walking Dead, oppure aspettare il prossimo ottobre per scoprire come andrà avanti la storia di Carol, Michonne e gli altri sopravvissuti dello show principale.