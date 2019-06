Joe Jonas baciò la Sophie Turner sbagliata sul set di Game of Thrones

Avere una controfigura eccessivamente somigliante è sicuramente un'ottima cosa dal punto di vista cinematografico, ma per quanto riguarda la vita privata può creare qualche problema!

A confermarlo è Sophie Turner, la Sansa Stark di Game of Thrones ora nelle sale con X-Men: Dark Phoenix. Proprio durante un'intervista sul suo ultimo film all'attrice è stata posta una domanda riguardo la somiglianza con le stunt ingaggiate per sostituirla durante le scene più pericolose.

"In realtà non mi somigliano così tanto. Prima di tutto sono decisamente più in forma di me, sono più muscolose e in generale sono molto meglio di me esteticamente. In Game of Thrones però avevo una controfigura davvero somigliante, tanto che le persone la guardavano sempre due volte per capire se fossi io o no, era una cosa folle. Addirittura Joe la incontrò una volta e provò a baciarla e dopo era tutto 'Oddio, scusami, scusami, non sei Sophie, sei quella sbagliata!'" ha raccontato divertita Sophie Turner.

A proposito di baci rubati, proprio Sophie Turner ha recentemente rivelato un retroscena riguardo le riprese di Game of Thrones, durante le quali pare che lei e la sua migliore amica Maisie Williams (Arya Stark) erano solite baciarsi per divertirsi con le reazioni della troupe. Dopo le scene romantiche tra Jon e Daenerys, invece, si cercava di sdrammatizzare per mandar via l'imbarazzo: nessuno poteva fare a meno di pensare al fatto che quei due fossero zia e nipote!