Joe Jonas ha una richiesta per i suoi fan dopo il divorzio con Sophie Turner

Sophie Turner e Joe Jonas negli ultimi giorni sono sulla bocca di tutti a causa della fine del loro matrimonio. Per mettere a tacere i gossip sempre più insistenti nei loro confronti, il cantante ha parlato ai suoi fan durante un concerto a Los Angeles insieme ai Jonas Brothers.

Dopo l'annuncio del divorzio di Sophie Turner dal membro della celebre boyband, ovviamente, le voci e le illazioni non sono diminuite. C'è chi da giorni cerca in tutti i modi di comprendere le motivazioni di questo amore finito dopo 4 anni di matrimonio e due figli. La cosa sta avendo un forte contraccolpo sulla vita dei diretti interessati e delle loro famiglie, tanto da spingere Jonas ad intervenire direttamente sulla questione durante un concerto a Los Angeles.

Prima di cominciare ad esibirsi con la canzone dedicata alla sua ormai ex-moglie, il cantante ci ha tenuto ha parlare della settimana appena trascorsa e, soprattutto, di ringraziare i fan per il sostegno dato alla sua privacy. "È stata una settimana pazzesca" ha cominciato Jonas, prima di cantare Hesitate, brano ispirato alla sua relazione con Sophie Turner. "Voglio solo dire: se non lo senti da queste labbra, non crederci. Okay? Grazie a tutti per il vostro amore e sostegno. Io e la mia famiglia vi adoriamo ragazzi" ha concluso. Nel post nel quale è stato annunciato del divorzio si è parlato di un matrimonio "irrimediabilmente rotto".

