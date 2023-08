Joe Keery ha un po' paura del finale di Stranger Things: 'Sarà dura'

Mentre prepariamo i fazzoletti per il finale di Stranger Things (che a quanto pare sarà 'davvero commovente'), Joe Keery rivela le sue paure sul termine della tanto amata serie.

"Credo che il mio obiettivo sia quello di assorbire il più possibile mentre lo stiamo facendo e di non dare nulla per scontato, perché è stato un viaggio incredibile con persone fantastiche. E poi, una volta finito, andare avanti e cercare di mantenere la gioia che avevamo mentre lo stavamo realizzando. Tutto ha un inizio, una parte centrale e una fine. Sarà bello avere anche la fine di questo", ha affermato Joe Keery in una recente intervista.

Keery è davvero triste per la fine di Stranger Things: ha più volte ricordato come questa serie sia stato non solo il lancio della sua carriera, l'occasione che gli ha permesso di avere altre opportunità in futuro, ma soprattutto un viaggio indimenticabile che gli ha regalato dei colleghi e compagni di viaggio straordinari.

Anche il resto del cast non ha tardato a rivelare il loro profondo dispiacere per il termine di uno show così duraturo, che li ha visti crescere durante gli anni. Ma come ricorda Keery a tutto c'è un inizio, un mezzo e una fine.