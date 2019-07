Joe Keery di Stranger Things debutta da solista con il singolo Roddy e lo pseudonimo Djo

Roddy è il primo singolo pubblicato da Joe Keery, famoso per il ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, che avvalendosi dello pseudonimo Djo debutta da solista dopo l'esperienza nella band Post Animal di Chicago. Pop psichedelico tra Tame Impala e Mac DeMarco, com'è stato accostato in queste ore il pezzo di Keery, pubblicato su Instagram.

Arrangiamento semplice, performance vocale ottima, melodia convincente. Tutti questi ingredienti hanno fatto di Roddy già un pezzo molto apprezzato dai fan di Joe Keery, che non hanno perso tempo e hanno elogiato l'impegno musicale dell'attore, capace di conquistare gli spettatori nel ruolo del bulletto Steve Harrington, così tanto da convincere i Duffer ad ampliare il suo ruolo, conferendogli una crescita e un'evoluzione del tutto inaspettata nel corso delle ultime due stagioni.



Joe Keery non è il solo membro del cast di Stranger Things a cimentarsi in una carriera musicale; Finn Wolfhard (Mike Wheeler) è il front-man della rock-band Calpurnia, con la quale gira il Nordamerica per esibirsi in svariati concerti.

Gaten Matarazzo recentemente si è unito alla band Work In Progress, che nell'ultimo periodo hanno pubblicato due singoli; inoltre nel corso dell'ultima stagione di Stranger Things Matarazzo ha dato prova delle sue doti canore in una scena diventata ormai un cult per i fan.

La stessa Millie Bobby Brown ama esibirsi nel canto, tanto da cimentarsi rappando in diversi video sui social.

In questi giorni la giovane attrice ha tributato un commovente omaggio ad uno dei protagonisti dello show. Nel frattempo i fan si chiedono: quando inizieranno le riprese della quarta stagione?