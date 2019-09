Joe Keery di Stranger Things si unisce al cast della terza stagione di No Activity

In attesa della quarta stagione di Stranger Things, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve, i fan di Joe Keery che nella serie Netflix è conosciuto per il ruolo di Steve Harrington, potranno rivederlo presto sul piccolo schermo.

L'attore, infatti, è entrato a far parte del cast della terza stagione di No Activity, serie disponibile in streaming su CBS All Access. Tra le nuove aggiunte allo show segnaliamo anche la presenza di Dylan McDermott (American Horror Story), Beth Behrs (The Neighborhood), Keegan-Michael Key (Key & Peele) e Paula Pell (A.P Bio) come guest star.



No activity è basata sulla serie australiana omonima ed è stata creata da Trent O'Donnell, che si occupa anche della versione americana. Nel corso degli episodi, di stampo comedy, si seguono le vicende di due poliziotti di basso livello che "hanno passato fin troppo tempo insieme in macchina", e un manipolo di altri personaggi. I due protagonisti sono Patrick Brammall (Glitch) e Tim Meadows (The Goldbergs).

La terza stagione di No activity debutterà il 10 novembre e le due precedenti sono presenti nel catalogo del servizio di streaming CBS All Access. Al momento, però, non è chiaro quale sarà il ruolo ricoperto da Joe Keery.



Intanto Stranger Things si conferma come uno dei prodotti di maggior successo su Netflix e avrebbe portato a un aumento dei download dell'app.