Joe Manganello: 'Gioco a Dungeons & Dragons con gli showrunner di Game of Thrones'

Durante una recente apparizione al Late Night With Seth Meyers, l'attore Joe Manganiello ha rivelato che gli showrunner di Game of Thrones si siano uniti un po' a sorpresa alla sua sessione di gioco di Dungeons & Dragons, il popolare gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson.

D.B. Weiss e David Benioff sono stati invitati a giocare dal chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello nonostante le reticenze della star di Magik Mike: "Mi aveva detto che sarebbe venuto un suo amico, ero un po' contrariato, eravamo già in tanti e pensavo che avremmo rovinato la sessione, inizialmente non sapevo chi fosse e poi mi ha detto che si trattava dell'autore di Game of Thrones".

Dopo che DB Weiss si è seduto per la sua prima partita di Dungeons & Dragons a casa di Manganiello, l'attore ha capito che anche Benioff avrebbe fatto parte della partita. I due infatti fanno moltissime attività in coppia.

"Dan è venuto e ha iniziato a fare domande sulla partita, infastidendo il Dungeon Master. Con lui c'era anche Benioff e mi ha detto che non avrebbero più lavorato insieme se non l'avesse portato con se. Ho usato contro di loro i draghi di Game of Thrones. Si, stato divertente".

La serie tv di Dungeons & Dragons sta prendendo forma e chissà, magari anche Joe Manganello ne farà parte. Voi che ne pensate? In attesa di scoprirlo date uno sguardo agli spin-off di Game of Thrones in produzione.