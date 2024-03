Joe Manganiello rimpiange True Blood: 'C'era tanto da esplorare sul mio personaggio'

Joe Manganiello ha ricordato il lupo mannaro che è stato chiamato ad interpretare in True Blood, dichiarandosi in qualche modo amareggiato per come sia finito l’arco narrativo di Alcide Herveaux e spiegando come ci sarebbe stato ancora molto da esplorare per quanto riguardasse uno dei personaggi più amati dai fan della fortunata serie tv.

Dopo aver condiviso la notizia che HBO ha fermato la produzione del reboot di True Blood, torniamo ad occuparci dello show televisivo trasposto dai romanzi di Charlaine Harris per riportare le parole dell’attore e presentatore di Pittsburgh su come l’opera avrebbe potuto raccontare in maniera più approfondita il suo personaggio.

Durante un episodio di SiriusXM, in compagnia di Andy Cohen, Manganiello ha spiegato: “Pensavo che ci fossero tante cose in ballo per me. Il fatto è che non hanno mai pianificato la mia presenza nello show oltre una stagione. Ero stato scritturato come guest star e, quando il mio personaggio ha fatto breccia e la gente ha dimostrato di amare davvero questo personaggio, non erano in alcun modo preparati alla cosa. Sono rimasto nella serie per cinque anni in totale, ma Alcide doveva essere tolto di mezzo in modo che Sookie potesse risolvere le trame A e B con Bill ed Eric, e l’unico modo per togliermi di mezzo era… spoiler alert… spararmi in faccia. Mi sembrava davvero che ci fossero molte cose lasciate inesplorate”.

Quindi l’artista ha aperto la porta a nuovi ruoli dello stesso genere: “Sono sempre alla ricerca di una buona sceneggiatura con un lupo mannaro per me. Sento che c’è molto in che che è rimasto incompiuto. Non ho ancora finito, nel settore dei licantropi”.

In attesa di scoprire se l’attore riuscirà nel suo intento di ottenere un nuovo ruolo come lupo mannaro, vi lasciamo alla nostra recensione di True Blood 7.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 STEELBOOK (4K UHD) è uno dei più venduti oggi su