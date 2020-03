Joe Rogan ha smesso di guardare The Walkling Dead quando Glenn è uscito di scena

Joe Rogan non ha di certo problemi a dire quello che pensa. Il comico e presentatore statunitense conduce un podcast in cui spara a zero su qualsiasi cosa, e stavolta è toccato a The Walking Dead: è stato un particolare episodio ad averlo spinto ad abbandonare la visione della serie.

Dopo essersi lamentato per lo scarso realismo con cui sono rappresentati gli zombie , il cui cranio si spacca con troppa facilità, ha dichiarato: "Amavo quella serie. L'ho amata per le prime stagioni, è stata una grande serie per le prime due o tre stagioni. Quando hanno ucciso Glenn mi sono detto: 'Ho chiuso'. Il giorno in cui hanno ucciso Glenn ... Anche per il modo in cui l'hanno fatto. Non potevi che pensare: 'Cosa? Non avete alcun rispetto per i vostri personaggi principali'.

In effetti, la morte di Glenn ha sconvolto un po' tutti, proprio perché era uno dei personaggi storici della serie. Come ricorderete è stato Negan ad ucciderlo, accanendosi su di lui con la sua mazza da baseball, di fronte al resto del gruppo, che non ha potuto far altro che assistere inerme al terribile spettacolo.

Rogan ha poi dichiarato di aver visto in giro l'attore che ha interpretato Glenn, Steven Yeun, e di aver avuto l'impressione che fosse particolarmente abbattuto per la questione: "Te lo immagini? Sei in una serie, e sei uno dei più importanti della serie (ed era davvero uno dei protagonisti, uno dei tizi più interessanti ed è stato nella serie per cinque, sei anni o qualcosa del genere) e poi un bel giorno ti usano come palla da baseball. Arriva questo tizio nuovo e ti usa come palla per la sua mazza da baseball. Quindi non solo è il nuovo arrivato a prendersi tutta l'attenzione, ma ti batte con la mazza finché non muori".

È stato un momento particolarmente controverso che ha davvero diviso i fan. C'è chi si è schierato a favore degli autori, difendendo un colpo di scena davvero inaspettato e violento, e chi, come Rogan, non ha affatto gradito l'uccisione di Glenn. Cosa ne pensate? È stata davvero una scelta infelice?

Intanto la serie, ormai arrivata alla decima stagione, prosegue. La dodicesima puntata di TWD sarà molto importante a giudicare dagli indizi diffusi sul web e dalla clip con protagonista Negan, e forse potremo assistere alla scomparsa di qualche altro personaggio chiave.