Joe Russo dirigerà tutta Citadel 2! Prime Video festeggia il successo della serie

Qualche giorno fa la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha rinnovato Citadel per una seconda stagione, e adesso arrivano le prime informazioni sul prossimo ciclo di episodi del franchise creato dai fratelli Russo.

All'indomani della conclusione della prima stagione, infatti, Prime Video ha confermato ufficialmente che Joe Russo dirigerà tutta la seconda stagione di Citadel, progetto che segnerà la prima regia in solitaria del più giovane dei fratelli: in precedenza, Joe aveva anche sceneggiato singolarmente Tyler Rake (diretto da Sam Hargrave), The Gray Man (co-diretto con Anthony) e Tyler Rake 2 (diretto ancora da Hargrave). La prossima regia dei fratelli Russo sarà The Electric State, sci-fi per Netflix con Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Brian Cox, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie, e Billy Bob Thornton in uscita ad aprile 2024.

Nel frattempo, Prime Video continua a festeggiare il successo di Citadel. Tramite una dichiarazione ufficiale Jennifer Salke, head of Amazon e MGM Studios, ha dichiarato: "Citadel è un fenomeno veramente globale. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un nuovo franchise basato su un'idea originale che avrebbe fatto crescere il pubblico internazionale di Prime Video. Questo show ha attirato su Prime Video un numero enorme di nuovi spettatori da molte parti del mondo. L’enorme pubblico globale di questo debutto è una testimonianza della straordinaria visione di Joe e Anthony Russo, dell'incredibile talento di Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville e Stanley Tucci, e del lavoro instancabile dei team creativi, del cast e della troupe."

Citadel è la seconda nuova serie originale più vista di Prime Video al di fuori degli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo. I fratelli Russo hanno dichiarato: "AGBO è entusiasta di entrare in questa prossima fase dello spyverse con Jen, Vernon e l'intero team di Amazon. L'innovativo storytelling di Citadel ha aperto la strada ad un'incredibile collaborazione mondiale con menti creative davanti e dietro la macchina da presa."

A questo proposito, vi ricordiamo che Prime Video ha annunciato Citadel: Diana, spin-off italiano del franchise che avrà per protagonista Matilda De Angelis e uscirà in esclusiva sulla piattaforma nel corso del 2024.