Joe vs Carole: pubblicato il primo teaser della serie tv ispirata a Tiger King

Come potete vedere dal video in apertura alla notizia, è appena stato pubblicato il primo teaser trailer di Joe vs Carole, la serie tv ispirata alla storia vera di Joe Exotic e Carole Baskin, protagonisti della docuserie Netflix "Tiger King".

Tiger King, alla sua uscita nel 2020, è divenuto da subito un instant classic, capace di catalizzare su di sé l'attenzione del pubblico di tutto il mondo, imponendosi stabilmente per diverse settimane nella top 10 dei più visti di Netflix. Il successo è stato tale da coinvolgere diverse star di Hollywood nei rumour riguardo la creazione di una serie tv basata sulle assurde vicende dello zoo di Joe Exotic. Inizialmente, doveva essere Nicolas Cage ad interpretare Joe Exotic in una serie Amazon, successivamente cancellata. Comunque, nel giro di neanche un paio di anni, è stata pubblicata una seconda stagione di Tiger King, annunciato uno spin off dedicato a Doc Antle e oggi abbiamo un teaser della prima serie tv ispirata a Tiger King.

Joe vs Carole, prodotta da Peacock, sarà composta da 8 episodi e sarà un adattamento del podcast Wondery dal titolo "Joe Exotic". Come possiamo leggere nella sinossi ufficiale, Joe vs Carole "avrà al suo centro Carole Baskin, appassionata di grandi felini, la quale scopre che il "collega" Joe Exotic sta allevando e sfruttando i grandi felini per ricavarne un profitto. Allora, decide di adoperarsi per far cessare la sua attività, dando vita ad un'accesa rivalità. La stessa Carole ha però un passato di luci e ombre e, una volta iniziata la guerra, Joe si dannerà per esporre quella che ritiene essere la sua ipocrisia".

Etan Frankel è alla guida della serie come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Joe e Carole saranno invece rispettivamente interpretati da John Cameron Mitchell, principalmente conosciuto per The Good Life, e Kate McKinnon, star del Staurday Night Live e apparsa nei recenti Bombshell e Yesterday. Il cast vanta anche Kyle MacLachlan, star di Twin Peaks, nei panni di Howard Baskin, marito di Carole. Inoltre, il trailer ci ricorda di come fino ad ora conosciamo solo un lato della storia, facendo riferimento alla centralità di Joe in Tiger King. Alla fine del video viene poi annunciato che Joe vs Carole arriverà il prossimo 3 marzo su Peacock.

Cosa ne pensate del primo teaser di Joe vs Carole? Siete interessati al progetto? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti. Infine, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Tiger King è disponibile su Netflix, nel caso non l'abbiate ancora vista.