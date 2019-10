Joel Edgerton potrebbe essere di nuovo lo zio Owen in Star Wars: Kenobi!

Star Wars: Kenobi potrebbe riservare ai fan della saga più di una sorpresa. Pare, infatti, che Ewan McGregor possa non essere l'unico attore della trilogia prequel a riprendere in mano il proprio ruolo per la serie che verrà trasmessa su Disney+.

A seguire le orme del protagonista potrebbe essere Joel Edgerton, che i fan del franchise ricorderanno per aver interpretato Owen Lars in Star Wars: L'Attacco dei Cloni e Star Wars: La Vendetta dei Sith, rispettivamente secondo e terzo episodio della trilogia sulla storia di Anakin Skywalker.

A rivelare l'indiscrezione è stato Josh Horowitz che, intervistando Edgerton, ha notato come quest'ultimo fosse particolarmente evasivo quando si trattava di rispondere a domande su una sua eventuale partecipazione alla serie con Ewan McGregor. Una reticenza che può avere un solo significato: in Star Wars: Kenobi rivedremo zio Owen e l'annuncio potrebbe essere solo questione di tempo.

La serie su Obi-Wan intanto continua a prendere forma: pochi giorni fa Deborah Chow è stata annunciata come regista dello show, le cui date di release e di inizio produzione continuano comunque ad essere avvolte dal mistero. Ewan McGregor, in ogni caso, è sembrato in gran forma: l'attore, nonostante tutto il tempo passato dall'ultima volta, non ha dimenticato come usare una spada laser.