Joel Kinnaman sarà uno dei protagonisti della serie space drama di Ron Moore targato Apple

Deadline rivela che Joel Kinnaman (Altered Carbon, Suicide Squad), Michael Doeman (Patriot) e Sarah Jones (Damnation) saranno i protagonisti della serie space drama creata da Roger Moore per Apple.

Lo show, al momento ancora senza nome, sarà incentrato su cosa sarebbe accaduto se la corsa allo spazio iniziata durante la guerra fredda non fosse mai stata conclusa. Kinnaman interpreterà Edward Balwin, uno dei più quotati astronauti della NASA, mentre Norman e Jones vestiranno i panni di Gordon e Tracy Stevens, una delle più importanti coppie dell'agenzia aerospaziale.

Moore ha co-creato la serie insieme ai produttori esecutivi di Fargo Matt Wolpert e Ben Nedivi. Il progetto è prodotto da Sony Pictures Televisione insieme alla Tail Ship Production di Moore.

I drammi di ambientazione spaziale sono un punto fermo della carriera di Moore, che ha lavorato a serie come Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Voyager, Star Trek: Deep Space Nine, Caprica, Carnivàle, e Outlander.

Joel Kinnaman ha raggiunto la fama grazie ai suoi ruolo nello show Altered Carbon di Netflix e Suicide Squad, il film DC diretto da David Ayer. Le sue prossime apparizioni includono anche Hanna, serie Amazon adattamento della pellicola di Joe Wright uscita nel 2011, nella quale Kinnaman vestirà i panni di Erik.

Il titolo e la data di uscita della serie sono ancora sconosciuti.