Anche Joey Batey non riesce a togliersi dalla testa quella canzone di The Witcher

"Toss a coin to your Witcher, O' Valley of Plenty, O' Valley of Plenty..." Ce l'avete già fissa in testa? Anche noi. E anche Joey Batey, l'interprete di Jaskier (e del brano) nella serie tv Netflix di The Witcher.

"Ce l'ho avuta fissa in mente per otto mesi. Dalla prima volta che l'ho sentita. Andavo a letto fischiettandola. Mi svegliavo fischiettandola. Potete capire l'inferno che ho dovuto passare" ha rivelato l'attore ai microfoni di Comicbook, riferendosi ovviamente al brano ripetutamente proposto da Jaskier nella serie Netflix The Witcher per decantare le gesta di Geralt (Henry Cavill) e far sì che la sua fama raggiungesse ogni regno.

Ma se si tratta di un brano così indimenticabile, dice Batey, è principalmente grazie a chi lo ha ideato: "È tutto merito delle magnifiche composizioni di Sonya Belousova e Giona Ostinelli, che sono dei compositori semplicemente superlativi. Comprendono il potere di una canzone, ma anche gli sceneggiatori con i testi, il potere del raccontare le storie in quel contesto e in quel continente".

"È stata una gioia poterle suonare e cantare sul set, perché poi vanno registrate anche in studio, dato che in loco potrebbe essere passato un aereo che ti ha rovinato la traccia audio mentre giravi" spiega poi, concludendo "Ma mi mancavano. Le canzoni, il personaggio, tutte le persone coinvolte. È stato davvero piacevole poterli rivedere tutti in studio di registrazione, e ritornare a essere Jaskier. Davvero un'esperienza meravigliosa".

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda stagione è già stata ordinata dalla piattaforma streaming. A questo link potete leggere la nostra recensione di The Witcher.