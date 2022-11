John Aniston è morto, la conferma della figlia Jennifer: 'L'11/11, tempismo perfetto'

John Aniston è morto: noto principalmente per aver interpretato il malvagio Victor Kiriakis ne I Giorni della Nostra Vita (sì, la stessa soap opera a cui prende parte Joey Tribbiani in Friends), l'attore si è spento all'età di 89 anni lo scorso 11 novembre, come confermato in queste ore sui social dalla figlia Jennifer.

"Sei stato uno dei migliori esseri umani che io abbia mai conosciuto. Sono così contenta che tu abbia potuto raggiungere il paradiso in pace e senza soffrire. E l'11/11, non un giorno di meno! Sei sempre stato così puntuale. Quel numero avrà sempre un significato più grande per me, d'ora in poi. Ti amerò per sempre... E non dimenticare di farmi visita" si legge nel post pubblicato su Instagram dall'attrice di Friends.

Nato il 24 luglio del 1933 in Grecia, John Aniston comparve sul piccolo schermo per la prima volta nel 1962, nella serie 87th Precinct: la notorietà arriva però a più riprese grazie a I Giorni della Nostra Vita, prima nel 1970 (quando Aniston fa la sua comparsa nel ruolo di Eric Richards) e poi nel 1985, quando l'attore prende parte allo show nel ruolo di quel Victor Kiriakis che l'avrebbe poi consacrato come uno dei personaggi principali della serie.

Più recentemente, Aniston era apparso in Una Mamma per Amica, ma anche in un episodio di Mad Man. Per milioni di spettatori, comunque, il padre di Jennifer resterà sempre e in ogni caso Victor Kiriakis.