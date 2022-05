John Aylward, addio alla star di E.R. - Medici in prima linea e West Wing

L'attore John Aylward, noto per i suoi ruoli ricorrenti in grandi successi della televisione come E.R. - Medici in prima linea e West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, è scomparso lunedì scorso a Seattle per cause naturali. La conferma a Variety è arrivata dall'agente dell'attore, Mitchell K. Stubbs. Aylward aveva 75 anni.

Nato e cresciuto a Seattle, Aylward si era laureato alla scuola di recitazione dell'Università di Washington nel 1970. Iniziò la propria carriera come interprete teatrale, fondando l'Empty Space Theatre di Seattle nel 1973. Ha fatto parte del Seattle Repertory Theatre per 15 anni.



Dopo aver iniziato in tv con piccoli ruoli per diversi film iniziò a lavorare con maggior frequenza sul piccolo schermo negli anni '90 con un ruolo ricorrente in Un medico tra gli orsi. Ha recitato in show molto noti anche in Italia come Avvocati di famiglia, Ally McBeal, Dharma & Greg, X-Files, Everwood, The Practice, Nip/Tuck, Law & Order, Boston Legal, Alias, Mad Men, Fringe, Shameless e Yellowstone.



Aylward entrò nel cast di E.R. nel 1996, durante la terza stagione, interpretando il dottor Donald Anspaugh, membro di spicco del consiglio dell'ospedale e capo del personale nel reparto chirurgia, apparendo in oltre 70 episodi. Un altro ruolo molto importante è quello ricoperto nella settima stagione di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, nel ruolo di Barry Goodwin. Ha partecipato in ruoli secondari anche a film come Armageddon e Abbasso l'amore. West Wing è disponibile su Amazon Prime Video con tutte le stagioni.



"Aylward è morto lunedì per cause naturali. Era un attore meraviglioso e un essere umano fenomenale" ha commentato il suo agente Stubbs.

La scorsa settimana è scomparso Fred Ward, un altro attore che prese parte a E.R. - Medici in prima linea.