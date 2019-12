John Barrowman aggiorna i fan sul suo infortunio al collo

John Barrowman è tornato ad aggiornare i fan sull'incidente al collo che lo ha coinvolto ieri, infortunio che lo ha costretto a rimandare la programmazione del suo tour, A Fabulous Christmas.

In calce alla notizia potete trovare il video in cui l'attore di Arrow e Torchwood spiega nel dettaglio le conseguenze dell'infortunio, che a quanto pare non avrà gravi ripercussioni: entro lunedì Barrowman dovrebbe infatti essere in grado di tenere il suo show a Manchester, per poi tornare a Glasgow martedì e recuperare così la tappa di questa settimana. Insomma, la maggior parte delle preoccupazioni sembrano ormai scongiurate.

Il ritorno di Barrowman in Arrow era stato annunciato già nei mesi scorsi, e infatti il suo personaggio è apparso nel primo episodio della stagione finale intitolato 'Starling City'. Nel frattempo sta proseguendo normalmente la programmazione della serie, che il prossimo 3 dicembre andrà in onda con l'episodio 8x07 'Purgatory'.

Tra una settimana esatta debutterà invece Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso crossover del franchise targato The CW che coinvolgerà Arrow a gennaio. Le prime tre parti andranno in onda l'8, 9 e 10 dicembre con Supergril, Batwoman e The Flash; dopo una pausa di poco più di un mese, il 14 gennaio, il network trasmetterà infine il doppio episodio finale tra Arrow e Legends of Tomorrow.