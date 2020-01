John Barrowman sul suo ritorno in Doctor Who, tra bugie, nomi in codice e travestimenti

L'ultimo episodio di Doctor Who ha visto il ritorno di Captain Jack (John Barrowman) nella serie, un ritorno sì temporaneo, ma anche del tutto inaspettato. Ma come sono riusciti a mantenere il segreto? Beh, non grazie a John...

In una featurette condivisa dagli account social ufficiali di Doctor Who e in un intervista con RadioTimes, John Barrowman racconta qualcosina in più sul suo ritorno a sorpresa nella dodicesima stagione della serie targata BBC, e su come sono riusciti a mantenere il segreto e non far trapelare la notizia sul web.

"Una delle domande che mi fanno sempre i fan è 'Quando torna Captain Jack?' Beh, indovinate un po'... #ÈTornato" dice l'attore nel video.



Ma come è stato possibile?



"Ho sempre detto che se me lo avessero chiesto, sarei tornato. Me lo hanno chiesto, ed eccomi qui. Mi ha chiamato il mio manager dicendo che Chris Chibnall voleva parlare con me, ed è stato fantastico. Dovevo mantenere il segreto, però, per potervi sorprendere".



In un intervista con Radio Times, Barrowman ha spiegato che sono state prese diverse iniziative per far sì che non venissero scoperti.

Per prima cosa, ha dovuto giustificare la sua presenza in quel di Cardiff dicendo che era lì per ristrutturare il suo appartamento.

Durante le riprese e sui copioni, è stato adottato un nome in codice per lui, un anagramma di Rose Tyler, la companion interpretata da Billie Piper.

E, sul set, e nel percorso che vi conduceva (anche a Bristol) l'attore è stato letteralmente ricoperto di tessuto nero, e nascosto da ombrelli. In più, una volta entrato all'interno di uno degli edifici dove si stavano svolgendo le riprese, doveva rimanere lì anche tutto il giorno, per evitare di essere visto.



Ma quando gli viene chiesto a chi ha confessato di essere in procinto di tornare nella serie, anche se solo per un episodio, le risposte divergono alquanto tra la featurette e l'intervista con RT...

Nella seconda, infatti, Barrowman afferma di averlo detto solo al marito e alla sorella, mentre nel video rivela "L'unica persona a cui avevo il permesso di dirlo e l'ho detto è stato Scott, mio marito. E l'ho detto anche a mia madre e mio padre. E a mia sorella, lei è una grande fan. Ho mandato un messaggio a Russel T. Davis [storico produttore dello show]. E, oh, devo dirvelo... L'ho detto a David Tennant! Ero elettrizzato! Non vedevo l'ora!".

Insomma, John, a cosa dobbiamo credere? Ma, dopotutto, non potevamo aspettarci diversamente da un burlone come lui.



E voi avete già visto l'episodio? Vi è piaciuto? E che ne pensate di quell'avvertimento finale? Fateci sapere nei commenti.