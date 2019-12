John Barrowman, star di Arrow, è stato vittima di un grave infortunio al collo

John Barrowman, attore che i più ricorderanno per i suoi ruoli in Arrow e Torchwood è stato trasportato d'urgenza in ospedale in seguito a un grave infortunio al collo che lo ha costretto a cancellare tutti i prossimi impegni.

Barrowman ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram, dove ha spiegato di essere in attesa di una diagnosi e che, a causa dell'incidente non riusciva a cantare o danzare. L'inconveniente lo ha costretto a rivedere i piani del tour in cui è impegnato in questi giorni, A Fabulous Christmas, che consiste nel riproporre canzoni natalizie o scene a tema.



"I dottori mi hanno consigliato di non esibirmi questo weekend e di provare a recuperare", ha scritto l'attore, esprimendo tutto il suo dispiacere per la decisione, forzata, di dover cancellare alcune date. "Sento di stare deludendo tutti, ma per me non è semplicemente possibile partecipare allo show in queste condizioni".



Barrowman ha poi fornito qualche aggiornamento, dopo aver fatto la risonanza magnetica. I medici hanno riscontrato un infortunio alle faccette articolari delle vertebre cervicali. Una serie di iniezioni dovrebbe aiutare l'attore a gestire l'infiammazione e grazie a loro potrebbe tornare a esibirsi già da domani. Barrowman ha anche ringraziato tutti quelli che gli sono stati vicini in questi momenti.



Ricordiamo che nei mesi scorsi era stato confermato il ritorno di Barrowman in Arrow, in occasione della stagione conclusiva dello show e il suo Malcom Merlyn si è visto nell'episodio Starling City. Nel frattempo, lo show targato The CW si avvia verso il finale di metà stagione, in cui sembra che Oliver Queen accetterà il proprio destino, come anticipato dal promo.