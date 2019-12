John Barrowman sulla sua ultima apparizione in Arrow

John Barrowman, a.k.a. Malcom Merlyn nella serie tv Arrow, spiega la ragione per cui il suo ritorno nella season premiere dell'ottava stagione è stata anche l'ultima apparizione del personaggio nello show.

Barrowman, che è apparso nella versione di Terra-2 del suo personaggio in Starling City, non tornerà nuovamente in Arrow prima che questo arrivi a conclusione per una semplice ragione: problemi organizzativi.

"Ho potuto girare solo quell'episodio. Non mi hanno ricontattato in tempo prima che definissi le date del tour [il tour dell'album A Fabulous Christmas] e prima che firmassi il contratto per I'm a Celebrity: Extra Camp. Ci sono state un po' di occasioni che mi si sono presentate, e non mi andava di aspettare senza far nulla, quindi ho accettato. E quindi, quando in seguito mi hanno chiesto se potevo apparire in altri episodi di Arrow, non ero più disponibile per via degli impegni già presi" ha raccontato l'attore.



Ma Barrowman si è divertito a vestire per un'ultima volta i panni di Malcolm Merlyn, come si è divertito a interpretarlo per tutti questi anni: "È stato bello poter tornare. Essere parte di quello show per 8 anni è stato semplicemente incredibile, e come dico per ogni serie a cui prendo parte - Captain Jack [Harness, Doctor Who/Torchwood] mi ha cambiato la vita, Arrow me l'ha cambiata in maniera diversa. Ed è stato grandioso interpretare il villain, questa volta, e anche un papà molto intenso, malgrado pessimo. Adoro essere Malcolm Merlyn. È un personaggio fantastico da interpretare, ed è sempre divertente fare lo s*****o".



La quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite, il crossover dell'Arrowverse (a cui, purtroppo, Barrowman sembra proprio non aver partecipato) andrà in onda a gennaio, durante l'ora dedicata proprio a Arrow.