John Beasley, morta la star di Everwood e Stoffa da campioni

L'attore americano John Beasley, conosciuto in Italia soprattutto per aver interpretato il personaggio di Irv Harper nella serie tv Everwood, è scomparso all'età di 79 anni. L'annuncio della morte è stato dato dal figlio Mike in un post su Facebook, che ha commosso i fan di Beasley e di Everwood. Ecco le sue parole.

"Oggi ho perso il mio migliore amico. Dicono che non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi perché si scopre che non sono chi pensavi fossero. Ed è così sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie per tutto. Spero di averti reso orgoglioso" ha scritto in un toccante post sui social.



Tyrone Beasley, l'altro figlio dell'attore, ha dichiarato che il padre è scomparso in un ospedale di Omaha, sua città natale, in Nebraska. Era affetto da una malattia al fegato. Beasley ha iniziato a recitare da professionista soltanto a 40 anni; i suoi primi credit sullo schermo risalgono al 1990, con lo show tv Brewster Place e nel film del 1991, Detective coi tacchi a spillo, con Kathleen Turner e Charles Durning.



Il ruolo per il quale è conosciuto anche in Italia è quello dell'autista di scuolabus Irv Harper nella serie tv Everwood, dal 2002 al 2006, al fianco di Treat Williams, Gregory Smith, Emily VanCamp - ecco i film della star di Brothers and Sister dopo l'MCU - e Chris Pratt. Ha ottenuto ottimo riscontro anche nello show The Soul Man, nel ruolo di Barton Ballentine, in onda tra il 2012 e il 2016.



Attivo in teatro a Omaha, Beasley ha recitato nell'ultima stagione teatrale a Broadway in The Notebook, e nel corso della sua carriera anche in Rudy, L'apostolo, Stoffa da campioni, Al vertice della tensione e A testa alta e nel pilot di The Mandalorian. Everwood è la serie che ha lanciato la carriera di Chris Pratt, da anni star del Marvel Cinematic Universe.