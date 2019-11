Jon Bernthal sul possibile ritorno di The Punisher: 'L'importante è rendergli giustizia'

Jon Bernthal ha interpretato Frank Castle in Daredevil e nelle due stagioni da protagonista di The Punisher, ma con la neonata concorrenza tra Netflix e Disney+ gli show Marvel sono stati cancellati dal colosso dello streaming.

L'attore, che si è già espresso sul possibile ritorno di The Punisher sul nuovo servizio streaming della Casa di Topolino, che ospiterà i nuovi show del MCU, è tornato a parlare della sua affezione nei confronti del personaggio e dei fan.

"Abbiamo una generazione dove i migliori di noi, la comunità dei ragazzi delle forze speciali, sono utilizzati ad un tasso veramente elevato" ha detto Bernthal in una recente intervista con Uproxx. "Questi numeri di schieramenti e operazioni sono sconcertanti. Di nuovo, non posso farvi capire il rispetto che ho nei confronti di di quella comunità che in qualche modo mi ha accolto. Perciò penso che la storia di Frank Castle sia perfetta per questo momento."

Quando gli è stato chiesto di un potenziale ritorno del personaggio, Bernthal ha risposto: "Sapete com'è. Non sappiamo nulla di quel processo, e a me va bene. Io adoro interpretare Frank. Adoro la fan base di Frank. Adoro quanto sia importante per le persone della comunità militare e delle forze dell'ordine, i fan dei fumetti sono i migliori fan del mondo. Mi sta a cuore il ragazzo, perciò sono stato molto grato per l'opportunità. E penso, come ho detto, che non sia questione di farlo o no, l'importante è fare una versione che gli renda giustizia. E ovviamente mi preoccuperò sempre per Frank."

