Star Wars, nuovo rumor: John Boyega tornerà come Finn in una serie Disney+?

Ricorderete tutti il duro confronto fra John Boyega e la Disney circa il ruolo di Finn in Star Wars. "Non puoi presentare un personaggio nero, pubblicizzarlo ovunque e poi dargli un ruolo piccolo nel film e metterlo da parte" aveva dichiarato John. Le parti si sono poi chiarite e oggi arriva una news inaspettata: potrebbe arrivare uno show su Finn!

Chiariamolo, si tratta di un rumor, dunque non ci sbilanciamo. Tuttavia potrebbe essere stata proprio la proposta di un prodotto interamente dedicato a lui da parte della Lucasfilm e di Disney+ a far sì che nel Maggio scorso l'attore ritirasse quanto detto in precedenza. In quell'occasione Boyega, che in precedenza aveva minacciato di lasciare il ruolo, si è detto disponibile ad un ritorno, ma a patto che Kathleen Kennedy e J. J. Abrams fossero coinvolti. E da qui, dunque, la proposta di dare vita ad uno show tutto suo.

Secondo quanto riporta Starwarsnewsnet, la storia si concentrerebbe sul Finn del passato, nel periodo pre-Primo Ordine, per poi fare un salto nell'era del post-L'Ascesa di Skywalker. Il progetto sarebbe stato affidato nel 2020 a J.D. Dillard e Matt Owens, con i quali inizialmente si era parlato di un film, e non una serie. Ma i due registi con il loro film non sono stati nominati dalla Disney durante l'Investor Day, quindi è più probabile che non sia andata a buon fine, o che la Disney e Lucasfilm stiano riconsiderando tutto. Magari per farla diventare una serie, appunto. In ogni caso, se lo show dovesse entrare in produzione, J.J. Abrams, attualmente impegnato con la WarnerBros potrebbe non tornare.

Se la serie ci sarà o no lo scopriremo solo con il tempo. E a voi piacerebbe veder realizzato un progetto su Finn?

Nel frattempo vi raccontiamo una curiosità su John Boyega, che in Star Wars IX voleva enfatizzare un dettaglio di Finn.