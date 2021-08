John Cena: quali sono i suoi 5 incontri più epici in WWE?

John Cena è uno dei personaggi più celebri della WWE. Negli anni, infatti, è diventato una leggenda del pro wrestling, nonostante le tante critiche ricevute. In molti lo hanno spesso accusato di concentrarsi sul fattore spettacolo nei suoi incontri, e non sugli elementi tecnici. Ma di match epici Cena ne ha disputati tanti. Noi ne abbiamo scelti 5.

John Cena vs JBL (Judgment Day 2005)

Parliamo di quello che viene definito come l'incontro più violento nella storia della WWE. Nel corso del Judgment day del 2005, John Cena ha disputato un match contro JBL. In palio c'era qualcosa di importantissimo: la WWE Championship. Cena ha respinto tutti gli attacchi di JBL con incredibile violenza. Tanto il sangue che gli spettatori hanno visto nel corso di questo incontro. Alla fine è stato JBL ad arrendersi, pronunciando il fatidico "I Quit" e permettendo a John Cena di mantenere il suo titolo.

John Cena vs Daniel Bryan (Summerslam 2013)

Si sa che gli incontri più belli sono quelli per aggiudicarsi il titolo WWE. Anche in questo caso John Cena e un altro avversario, Daniel Bryan, si sono scontrati proprio per questo. Tutti ricorderanno il match per un elemento in particolare: il momento del famigerato "slap-fight". In ogni caso Bryan è riuscito a sconfiggere Cena, guadagnando il titolo di campione WWE. John, però, si è scontrato molto valorosamente, sfoggiando vari elementi tecnici.

John Cena vs Batista (Over the Limit 2010)

Se si parla di tecnica non possiamo non citare questo incontro. Qui, John Cena e Batista, oltre a sfoggiare un certo arsenale di mosse, hanno anche dato vita ad un incontro altamente fisico e narrato benissimo. Un frammento di intrattenimento e sport indelebile nella memoria dei fan. Negli ultimi momenti del match Cena, issando il suo avversario sulle spalle, ha minacciato di lanciarlo sulla rampa d'ingresso. A quel punto Batista ha urlato "I Quit", regalando la vittoria a John Cena che lo ha ugualmente scaraventato sulla rampa.

John Cena vs Edge (Unforgiven 2006)

Quella tra Cena ed Edge è una delle storiche rivalità del wrestling WWE. Questo incontro, che ancora una volta metteva in palio la vittoria della WWE Championship, rappresenta una delle migliori prestazioni di sempre di John Cena. Il wrestler, dopo un match sontuoso, ha schiantato Edge con una AA dall'alto di una scala su un paio di tavoli. Il risultato? La vittoria della WWE.

John Cena vs AJ Styles (Money in the Bank - 2016)

Concludiamo la lista con una sconfitta per Cena. Anche in questo caso si parla di una delle rivalità più importanti degli ultimi anni. AJ Styles ha dimostrato più volte di essere in grado di sconfiggere John, e anche di comprendere e combattere la sua psicologia di combattimento. E' proprio questo ciò che accade in questo incontro, durante il quale con l'aiuto dei suoi amici Luke Gallows e Karl Anderson riesce a mettere al tappeto il leggendario wrestler che era stato ad un passo dalla vittoria. E, ovviamente, a vincere il titolo WWE.

Recentemente John Cena ci ha stupiti con un clamoroso ritorno sul ring. Ma lo sappiamo bene, anche se abbiamo cercato di non pensarci, che ormai il wrestler ha una certa età. 44 anni per lui, che agli occhi dei fan sembra non invecchiare mai. Ma recentemente John Cena si è detto realista ammettendo che la WWE non può più puntare su di lui.