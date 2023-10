John Cena ha abbandonato il wrestling per il cinema? Risponde la star di Peacemaker

Nelle ultime ore in molti stanno accusando John Cena di essere un'ipocrita. Dopo aver accusato più volte in passato Dwayne "The Rock" Johnson di aver abbandonato il mondo del wrestling professionistico per inseguire la carriera d'attore a Hollywood, Cena ha poi fatto la stessa cosa del collega e ora ha risposto a chi lo sta accusando a sua volta.

Durante la conferenza stampa di sabato scorso alla WWE Fastlane, Cena - che di recente si è scusato con The Rock per come si è comportato durante la loro faida - ha risposto a coloro che lo ritengono colpevole di aver fatto ciò per cui un tempo aveva condannato il Toro di Brahma.

"Vedo e capisco al 100% questo punto di vista", ha risposto. "Se avete seguito quello che ho cercato di fare, soprattutto negli ultimi tempi, pubblicamente e personalmente nei confronti di Dwayne Johnson, ho dichiarato che, sebbene pensassi di fare ciò che era meglio per gli affari, ho agito nel modo sbagliato. Ho violato la sua fiducia e ho lanciato accuse sulla sua scelta di cui non sapevo nulla".

Cena ha continuato: "E nel profondo, ero un suo fan. Volevo che The Rock tornasse. Volevo fare di tutto per riavere The Rock, ma l'ho fatto nel modo sbagliato. Non l'ho fatto in modo rispettoso, quindi ho dovuto rimangiarmi tutto. Ho dovuto dire 'Mi dispiace e ho sbagliato', perché mi dispiace e ho sbagliato davvero, e questa è stata un'esperienza molto umiliante".

Da allora i due si sono chiariti, naturalmente, e Cena ha concluso ammettendo di aver capito che c'è una vita oltre la WWE e lo squared circle. "Tutti abbiamo le nostre battaglie. Ognuno vive la propria vita. È stata una grande esperienza di apprendimento sbagliare in quella faida con The Rock". Nel frattempo, James Gunn ha parlato della Stagione 2 di Peacemaker, di cui ha iniziato a scrivere gli script.

Onestamente, è difficile biasimare Johnson, Cena o anche la star di Guardiani della Galassia Dave Bautista per aver usato il wrestling come trampolino di lancio per il successo mainstream. Resta da vedere chi sarà la prossima star a farlo, anche se l'attuale Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns è ancora una possibilità.