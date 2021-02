John Cena aggiorna sul suo ritorno in WWE vestito da Peacemaker: il video

John Cena si è preso una pausa dalla riprese della serie spin-off di The Suicide Squad per un'ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon in cui, sfoggiando il suo costume da Peacemaker, ha aggiornato i fan sul suo futuro in WWE.

"Sì è ovvio che tornerò in WWE, ma sai benissimo com'è messo il mondo in questo momento, come sai non posso essere seduto sul divano accanto a te. Almeno per il momento sono qui e sono ancora lontano dalla WWE. Ma non vedo l'ora di tornare il più presto possibile" ha dichiarato la star.

Sempre in queste ore, Cena ha rivelato che sarà impegnato con la produzione fino a luglio: "Attualmente mi trovo a Vancouver per le riprese di Peacemaker, la serie HBO Max. Viste le regole della quarantena, se dovessi lasciare il Canada, al ritorno dovrei rimettermi in quarantena per altre due settimane. E in poche parole ciò interromperebbe la produzione. Basandomi rigorosamente sulla legge, non esiste un modo logico perché io possa essere là. Giriamo da ora fino a luglio."

Ciò significa anche che non potrà partecipare a WrestleMania 37: "È molto difficile da dire perché so che sarà una delusione per molte persone, ma stando al regolamento di questo periodo, non c'è modo matematico che mi permetta di partecipare a WrestleMania quest'anno."

A proposito dei suoi impegni da attore, vi ricordiamo che prossimamente Cena apparirà anche in Fast & Furious 9 e The Suicide Squad.