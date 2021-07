John Cena, clamoroso ritorno sul ring: e c'è subito il bis a WWE Raw

Era soltanto questione di tempo, e sapevamo da settimane del ritorno di John Cena in WWE, e finalmente il momento è arrivato: lo abbiamo visto domenica sera in Texas, all'evento Money in the Bank, faccia a faccia con Roman Reigns, che ha apertamente sfidato. Non dovremo aspettare molto per rivederlo sul ring: lunedì sera aprirà il Monday Night Raw.

L'ultima apparizione di John Cena in pubblico risaliva a un Monday Night Raw nel gennaio 2019. Durante l'evento pay-per-view Money in the Bank a Fort Worth, Cena ha interrotto le celebrazioni per la vittoria di Roman Reigns contro Edge con un gesto provocatorio.

Subito dopo, l'account Twitter ufficiale della WWE ha pubblicato un video, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, annunciando la partecipazione del wrestler a RAW: "Dopo lo scioccante ritorno a WWE #MITB, John Cena NON vi farà aspettare per avere altre risposte" recita la didascalia, mentre in un breve video lo stesso John Cena dice:

"Money in the Bank ha scioccato il mondo con così tante sorprese, e così tanti nell'universo WWE hanno una litania di domande. Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? Tra le altre. Beh, non vi farò aspettare le risposte, visto che darò il via a Monday Night Raw per raccontarvi le mie motivazioni, e non vorrete certo perdervelo!"

Per tutti i fan di John Cena, che corona finalmente il desiderio di tornare nella WWE, l'appuntamento è per lunedì sera.