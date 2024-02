John Cena difende Vince McMahon dopo le accuse a sfondo sessuale: 'Sarà sempre mio amico'

Il mondo della WWE è stato sconvolto dalle accuse rivolte a Vince McMahon e che si riferiscono a molestie sessuali e traffico di esseri umani. L’attore ed ex star del wrestling John Cena è stato interrogato a proposito della vicenda durante un episodio del The Howard Stern Show, ribandendo, nonostante tutto, l’affetto che prova per l’amico.

Dopo aver parlato del debutto su OnlyFans di John Cena, torniamo a parlare della stella di Hollywood per riportare le sue parole a proposito della brutta vicenda che vede coinvolto Vince McMahon, accusato da un’ex dipendente della WWE.

Cena, presente allo show per presentare il suo prossimo film, Ricky Stanicky ha voluto rimarcare la sua vicinanza a McMahon: “Ho detto apertamente che lo adoro e questo è quanto”.

A quel punto Stern ha voluto esprimere il suo punto di vista, spiegando come gli sia capitato di avere conoscenze che abbiano avuto accuse simili, e come abbia scelto, in piena coscienza, a chi rimanere vicino e da chi allontanarsi e come fosse consapevole della difficoltà, per Cena, persino di parlare di certe cose relative all’amico.

Ancora una volta, però, l’attore ha voluto spiegare meglio la propria posizione: “Non credo sia complicato parlarne. Penso sia complicato stare a sentire queste cose. Ed è per questo che non ci dedico troppo tempo e risorse. Ancora una volta, penso che ci sia molta strada da fare. Posso dire questo: sono un grande sostenitore dell’amore, dell’amicizia, dell’onestà e della comunicazione. Ma allo stesso tempo sono un grande sostenitore della responsabilità”.

A quel punto Cena ha concluso: “Quindi, in questo momento, quello che farò è amare la persona che amo, essere suo amico, e con questo intendo dirgli: ‘Ti voglio bene. Hai una collina da scalare’. Non sai chi sono i tuoi amici finché non ti trovi con le spalle al muro. Questo non rende certo quello che sta succedendo più facile da digerire”.

Di certo una presa di posizione poco solidale con la donna che ha intentato la causa, per quanto certamente dettata da un affetto e da una riconoscenza particolare nei confronti di McMahon.

