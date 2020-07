John Cena e l'esilarante iniziativa contro le fake news: "Usate il buon senso"

Quello delle fake news è uno dei problemi più gravi del web, soprattutto in un clima teso come quello causato dalla pandemia. John Cena ha quindi deciso di mettersi in gioco e smascherare le bufale, che però non saranno le sole ad uscire allo scoperto. L'ex wrestler si è infatti prestato ad uno "spogliarello per il sociale" davvero unico.

L'attore di Fast & Furious 9 si è infatti spogliato in diretta al "Last Week Tonight Tonight" di John Oliver, ma ironia e impegno per il sociale non sono certo mancate nello spot di sensibilizzazione, che troverete in alto:

"Ciao, sono John Cena: superstar della WWE, attore, meme di internet, amante dei dolci e numero tre nella lista delle celebrità con cui vorrebbe fare una scappatella il tuo partner. Ascoltate, viviamo in tempi davvero folli e le persone mi dicono che a causa della situazione attuale cercano notizie su come affrontare la crisi sanitaria globale. Credo che sia fantastico essere incuriositi da quello che ci circonda, ma dovete fare attenzione su quello che leggete in giro2.

"Su internet ci sono tante informazioni che sembrano ufficiali e affidabili, ma non tutte lo sono, ce ne sono anche alcune che sembrano false, ma non lo sono. Eccone una: John Oliver e io abbiamo la stessa età e siamo nati lo stesso giorno dello stesso anno... Sembra impossibile che siamo invecchiati in modo così differente, ma è vero. E lo so perché ho controllato. Ogni volta che leggete qualcosa sulla pandemia o condividete alcuni post è giusto informarsi su dove venga quella notizia".

Ha infine concluso: "Non dimenticate mai che avete il dono del buon senso: fidatevi del vostro istinto. E potete star certi: farò di tutto per saltare al primo posto della lista del vostro partner... E al terzo posto della vostra!"

La campagna "breve, ma intensa" è diventata virale in poco tempo, forse anche per il lato scherzoso e impegnato di Cena, spesso passato inosservato proprio a causa del fisico da sportivo professionista.