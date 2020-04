John Cena al fianco dei laureati online: domani la cerimonia in diretta

Se anche voi siete tra le migliaia di studenti che si sono laureati online, o stanno per farlo, sappiate che siete in ottima compagnia: infatti John Cena brinderà insieme laureati in webcam spronando chi, come per tanti, dovrà sfoggiare coriandoli e corona d'alloro nel salotto di casa.

La stella WWE sarà il maestro della cerimonia di laurea che si terrà domani 1° maggio e che sarà seguile direttamente dal canale Instagram dell'ex-wrestler.

A fare gli onori di casa saranno le case editrici Random House e Dr. Seuss Enterprise, quest'ultima nota per aver dato vita, prima su carta e poi al cinema, a tanti personaggi che hanno accompagnato bambini di ogni età nelle varie fasi della crescita.

Adesso le due case hanno deciso di dare un grande "in bocca al lupo"alla nuova generazione di laureandi che in questi mesi difficili hanno terminato il loro percorso di studi.

Per l'occasione Cena leggerà un passo del celebre libro "Oh, the Place You'll Go!" edito proprio da Dr. Seuss e che in America è considerato un vero e proprio must have della propria libreria dell'infanzia, una sorta di Piccolo Principe d'oltreoceano.

In questi giorni molte sono le star che hanno partecipato e ancora parteciperanno ad eventi simili: nelle prossime settimane sarà la volta di Oprah Winfrey, Miley Cyrus e persino di LeBron James.