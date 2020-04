John Cena, leggenda della WWE, ama indossare i perizoma rosa

Avete presente la classica domanda che di solito si fa agli uomini su quale indumento intimo preferiscano indossare, boxer o slip? Beh, l'attore ed ex-campione WWE John Cena probabilmente opterebbe per una terza soluzione: perizoma (rosa).

Durante un'intervista per un profilo su Men's Journal, John Cena avrebbe reso nota questa piccola curiosità sul suo conto.

L'intervistatore ha infatti descritto la scena, spiegando come John abbia cercato di ottimizzare i tempi tra l'intervista e il servizio fotografico che seguiva cambiandosi durante la prima.

"Siccome è un tipo più che efficiente, abbiamo continuato a parlare anche mentre si cambiava tra una parte e l'atra del profilo. Ed è così che ho potuto vedere il suo perizoma rosa" spiega "Immaginatevi del povero spandex che si aggrappa ferocemente voi sapete dove".

"'Quelli sono i tuoi indumenti intimi?' gli chiedo, pensando che fosse qualcosa che aveva portato lo stylist per il photoshot" ha continuato il giornalista.

"Sì" risponde Cena quasi sorridendo "Li porto più per comodità che per il colore" rivela.

E dire che in WWE sono state davvero rare le occasioni in cui lo abbiamo visto indossare altro rispetto alla sua solita tenuta (bisognerebbe risalire ai primi tempi da lottatore per vederlo in boxer attillati): t-shirt e pantaloncini.

Il prossimo anno avremo occasione di rivedere Cena sul grande schermo in due dei blockbuster più attesi, The Suicide Squad di James Gunn e l'ultimo capitolo della saga di Fast and Furious F9.