John Cena manda a fancul* Aquaman nella nuova anteprima ufficiale di Peacemaker

In attesa del nuovo trailer di Peacemaker, che arriverà il 3 dicembre prossimo, la serie televisiva spin-off sequel di The Suicide Squad realizzata da James Gunn in esclusiva per il servizio di streaming on demand HBO Max è tornata a mostrarsi con una nuova clip in anteprima.

Nel filmato, che potete trovare in calce all'articolo, Peacemaker sembra essersi alzato dal suo letto d'ospedale poco dopo la conclusione di The Suicide Squad, e inizia a discutere con un addetto alle pulizie perché vorrebbe andarsene: quando quello gli chiede che tipo di supereroe sia, il discorso si sposta rapidamente su alcuni personaggi famosi - come Aquaman appunto - ma Peacemaker non prende bene il paragone.

Ricordiamo che Peacemaker arriverà in anteprima il 13 gennaio su HBO Max: al momento non sono noti i piani per la distribuzione italiana, ma come tutte le serie targate HBO è assai probabile che a portarla nel Bel Paese sarà ancora una volta Sky, che negli scorsi mesi tra l'altro ha distribuito - in collaborazione con NOW - la director's cut di Justice League di Zack Snyder, negli Stati Uniti uscita come esclusiva di HBO Max.

Nel cast dello spin-off di The Suicide Squad, oltre ovviamente all'amatissimo John Cena, anche Danielle Brooks, Robert Patrick, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, Steve Agee e Freddie Stroma. Per altre immagini ufficiali della serie, recuperate il primo trailer di Peacemaker.