John Cena, match d'addio con Karrion Kross? Ecco cosa ne pensa il wrestler

Da diverso tempo ormai si parla del ritiro di John Cena dal mondo del wrestling. La star della WWE manca ormai diverso tempo dal ring. Non si è più visto dal ben noto Wrestlemania 36. Nessuno crede però che il wrestler voglia salutare questo mondo senza un match di addio.

Sui social in molti stanno iniziando a fare congetture su quello che potrebbe essere il degno avversario per un ultimo incontro e un utente sembra essere convinto che nessuno potrebbe essere più adatto di Karrion Kross: "John Cena ha bisogno di abbandonare la disciplina nel modo più rumoroso possibile. Cena non ha mai affrontato un avversario come Karrion Kross, e sono certo che il risultato per lui sarebbe la stessa cosa della seconda vittoria del titolo di NXT".

Kross ha accettato volentieri la possibilità di essere coinvolto nel match di addio di John Cena, e sembra che lo stesso 16 volte campione del mondo sia ben disponibile ad un incontro col wrestler di origini messicane. Per stuzzicare la curiosità dei fan ha infatti pubblicato una foto di Karrion Kross senza aggiungere alcuna didascalia.

Sebbene non si sia ancora parlato ufficialmente di ritiro, sembra ormai chiaro che l'esperienza di John Cena nel mondo del wrestling si sia ormai conclusa visti anche i suoi numerosi impegni nel mondo della recitazione. Staremo a vedere come andranno le cose.