John Cena non ritorna a WrestleMania:'Contento che vadano avanti senza di me'

Per la prima volta dal 2003, John Cena non è apparso a WrestleMania. Il 16 volte campione del mondo e icona della WWE ha dichiarato in numerose interviste prima dello show che i protocolli per il COVID-19 gli hanno impedito di assistere allo show senza mandare all'aria la produzione, nonostante le numerose richieste dei fan.

In un'intervista a Bleacher Report, John Cena ha dichiarato:"Fin dal primo giorno in cui ho messo piede in WWE, il mio intento era quello di migliorare il prodotto. Ed è fantastico che ci sia stato questo meraviglioso evento. Nelle scorse WrestleMania ho preso parte a due incontri unici. Uno in stile cinematografico e nell'altro ero addirittura un fan. Sono stato in mezzo alla folla e ho seguito WrestleMania. Guardare quello stadio pieno di persone è stato magico" ha dichiarato Cena.



Nel 2020 il wrestler è stato protagonista di un piccolo incidente: John Cena ha mandato all'ospedale un comico durante uno sketch, durante una registrazione di una puntata del Jimmy Kimmel Live, alla quale doveva partecipare. Negli ultimi tempi Cena si sta costruendo una carriera anche al cinema, come dimostra la sua partecipazione a The Suicide Squad.

E niente più WrestleMania:"Voglio essere dove sono e fare quello che sono, ecco perché ho fatto quella scelta. Penso che sia davvero speciale, e tutti pensiamo che non andranno mai avanti senza di noi. Non è vero; è più rassicurante per me non solo vedere che la WWE ha una vita dopo di me, il che è inevitabile, ma che la sua vita è fiorente. Ci sono così tante grandi trame, così tanti grandi match. Si chiama WrestleMania, non CenaMania, sapete? Ne ho fatto parte e quella parte è finita".



