John Cena pensa al ritorno in WWE: 'Voglio indossare di nuovo i pantaloncini'

È passato un po' di tempo dal giorno in cui John Cena decise di non voler più fare il wrestler a tempo pieno: dal 2017 la star di The Suicide Squad ha infatti preferito dedicarsi alla sua carriera di attore, accontentandosi per quanto riguarda il ring di un più modesto ruolo da part-timer.

Nelle scorse settimane, però, una voce aveva fatto sognare i fan: secondo alcune indiscrezioni, infatti, Cena sarebbe pronto a salire nuovamente sul ring per i Live Events WWE del prossimo luglio. Un'eventualità commentata in queste ore proprio dal diretto interessato, che pur non confermandola non si è tirato indietro.

"Tutto ciò che posso dirvi è che sto seriamente pensando di tornare a indossare i pantaloncini. È passato davvero troppo tempo" sono state le parole di Cena al riguardo. Le voci più concrete sono quelle che vorrebbero il tredici volte campione del WWE Championship pronto a tornare salire sul ring per uno scontro con l'attuale campione Universale Roman Reigns nel corso del prossimo SummerSlam.

Proprio Reigns, ricordiamo, ha recentemente attaccato Rey Mysterio in vista del loro prossimo scontro: il wrestler può vantare un rapporto fortissimo con i propri fan, per cui sarebbe senz'altro interessante anche da questo punto di vista un incontro con uno dei suoi colleghi più amati di tutti i tempi. E voi, da che parte stareste? Diteci la vostra nei commenti!