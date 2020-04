John Cena va in pensione? L'addio al WWE potrebbe essere dietro l'angolo (del ring)

Dopo un primo e solo temporaneo allontanamento dal Wrestling durante la produzione di Fast & Furious 9 e Suicide Squad, per John Cena sembra arrivato il momento di dire addio al ring... O almeno è quello che suggerirebbe il suo ultimo tweet.

Poche ore fa il lottatore, nonché showman, ha infatti postato il seguente messaggio dal suo profilo Twitter:

"Tutte le cose hanno una fine. Quando è giunto il momento di andare, lascia gli altri nel dubbio."

Il messaggio, decisamente enigmatico, arriva a breve distanza dal suo ultimo incontro nella WWE (World Wrestling Entertainment), match che potrebbe essere l'ultimo in molti sensi.

Durante l'incontro combattuto contro Bryan "The Fiend" Wyatt, Cena è stato sfidato ad una prova di resistenza non solo fisica (visionabile nel player in alto), ma anche psicologica: l'avversario ha fatto rivivere (a Cena e all'intero pubblico), alcuni dei momenti salienti della sua carriera.

Il debutto sui ring televisivi di John Cena risale al 2002, quando si presentò al pubblico col nome di Johnny Large Meat, personaggio che incarnava molti cliché degli anni '80.

Successivamente cambiò nome in Doctor of Thuganonics e poi ancora nel più noto "John Cena", ma se il sottinteso del post dovesse rivelarsi veritiero, presto tornerà ad essere "semplicemente" John Felix Anthony Cena.

Poche settimane fa il wrestler aveva raccontato di quando stava per essere cacciato dal WWE, mentre secondo i fan per The Undertaker, altro signore del ring degli ultimi anni, non sarebbe ancora giunto il momento di ritirarsi.