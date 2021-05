John Cena, quando tornerà in WWE? Ecco gli ultimi aggiornamenti

John Cena ha chiarito nelle recenti interviste che ha tutte le intenzioni di tornare presto in WWE. E secondo l'ultimo report la WWE ha discusso l'idea di riportare il 16 volte campione per l'episodio del prossimo 16 luglio di Friday Night SmackDown, che si svolgerà al Toyota Center di Houston e darà il via al ritorno del tour live della WWE.

Ora si sa che la serie di James Gunn di cui Cena è protagonista, Peacemaker, terminerà la produzione il prossimo 6 luglio. Ciò significa che niente potrebbe precludergli la partecipazione a SmackDown, se la WWE andrà avanti con questo programma.

L'ultima volta che John Cena è stato visto in WWE è accaduto in WrestleMania 36.



"Non credo che si tratti di superare ciò che si è fatto. Credo si tratti di continuare correttamente una narrazione. E penso che sia la cosa più importante. Voglio dire, ho partecipato a due eventi principali di WrestleMania con The Rock. [...] Ho sempre trovato un vero senso di soddisfazione, contribuendo dove potevo. [..] Voglio davvero tornare in WWE, non vedo l'ora di tornare" ha dichiarato Cena.

Si è parlato anche ieri di un ritorno di John Cena per i Live Events di luglio e chissà che non sia proprio il Friday Night di SmackDown del 16 luglio l'occasione adatta per il grande ritorno di uno dei wrestler più amati e noti in tutto il mondo.

Parallelamente continua la sua carriera cinematografica. John Cena è nel cast di The Suicide Squad, la nuova versione del team di supercriminali DC di James Gunn, dopo il flop di Suicide Squad di David Ayer.