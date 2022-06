John Cena, la star di Peacemaker sorprende un fan ucraino affetto da sindrome di Down

John Cena ha realizzato il sogno di un giovane rifugiato ucraino affetto da sindrome di Down, organizzando un incontro a sorpresa ad Amsterdam, città in cui il ragazzo si è trasferito con la sua famiglia dopo aver abbandonato l'assediata Mariupol.

Misha, questo il nome dell'adolescente fuggito dalla guerra, non capiva per quale ragione la sua famiglia fosse dovuta scappare dalla propria città natale, abbandonando la sua casa e tutti i suoi beni. Per rasserenarlo, sua madre gli ha detto che sarebbero partiti per conoscere John Cena e, quando la star Peacemaker ha ascoltato questa storia, non ha potuto fare altro che recarsi nella città dei Paesi Bassi per incontrare questo suo grandissimo fan, disposto a tutto per conoscerlo.

"Quando ho saputi della storia di Misha, sono rimasto davvero colpito, non solo la storia di Misha in sè, ma anche dalla forza di sua madre", ha detto la star della WWE. "Avendo tre giorni di ferie dal lavoro ed essendo a un'ora di distanza in aereo, mi sono mosso subito".

Insomma in attesa di vedere John Cena in Peacemaker 2, l'attore ha deciso di rendere felice uno dei suoi più grandi fan. Nella clip di circa 3 minuti che trovate in calce alla notizia, potete vedere Cena e Misha abbracciarsi, mangiare una torta e giocare con i LEGO. La superstar del wrestling gli ha anche regalato molti gadget, permettendogli addirittura di posa con la sua cintura della WWE dopo un attento controllo ai bicipiti.

Misha sarà sicuramente felice del possibile ritorno di John Cena in WWE e magari, potrà andare anche a vedere uno dei suoi incontri.