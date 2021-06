John Cena: 'Tornerò ma la WWE non ha bisogno di me per avere successo'

Ormai da diverso tempo si parla di unpossibile ritorno di John Cena in WWE, il wrestler di Boston non ha mai negato il suo desiderio di tornare sul ring ma la sua ormai lanciatissima carriera da attore sta leggermente complicando le cose.

In un'intervista rilsaciata ai microfoni di Complex News John Cena parlato del suo futuro in WWE, ammettendo che il desiderio di tornare è molto forte ma che comunque la compagnia può vivere anche senza di lui.

"Sono tante le cose che rapporto alla WWE, è un posto speciale per me. Tornerò sicuramente ma penso che la WWE non abbia bisogno di me per avere successo. La WWE è un fenomeno globale con o senza John Cena e questo lo dimostra visto che parliamo di una compagnia che aveva grande successo anche prima di me e sicuramente anche ora che ci sono altri grandi wrestler. Entrare in quello spogliatoio ed avere la possibilità di uscire ed esibirsi rappresenta per me un grande onore e davvero un gran privilegio".

Insomma, le sue parole lasciano uno spiraglio più che aperto per il futuro. Bisogna comunque vedere se e quando John Cena deciderà di indossare nuovamente quei pantaloncini che lo hanno reso popolare tra il grande pubblico. Voi cosa ne pensate?