John Cena vuole officiare le nozze di James Gunn e Jennifer Holland vestito da Peacemaker

Peacemaker come officiante di nozze? Per James Gunn e Jannifer Holland potrebbe succedere, dato che John Cena si è offerto di unirli in matrimonio vestito dal personaggio da lui interpretato nello spin-off di The Suicide Squad .

Mentre oltreoceano si godono la prima stagione di Peacemaker su HBO Max, tre dei suoi protagonisti, gli attori John Cena e Jennifer Holland e il regista, sceneggiatore e produttore James Gunn pensano già al matrimonio degli ultimi due, che il primo si è offerto di officiare indossando il suo costume di scena.

"Penso che questo sia il modo di combinare lo Zeitgeist con un momento estremamente personale. Tengo molto a entrambi, e loro sono tremendamente innamorati l'uno dell'altra. Non potrei essere più felice per il fatto che due persone a me care abbiano trovato un amore così genuino, e in generale per chiunque abbia avuto questa fortuna. Sono davvero felice per loro. Sono persone meravigliose".

Dopotutto, non sarebbe la prima volta che John Cena unisce in matrimonio due persone, come accaduto durante una puntata del Today Show, quando ha officiato le nozze di due spettatori del programma in diretta tv.

E chissà se Gunn e Holland non lo prenderanno in parole e avranno davvero Peacemaker in persona a unirli in matrimonio!