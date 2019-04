John Cho commenta il suo casting nella serie Netflix Cowboy Bebop

Pochi giorni sono stati rivelati i membri del cast del live-action Cowboy Bebop, nuova serie Netflix ispirata all'omonimo anime originale creato da Shin'ichirō Watanabe alla fine degli anni '90.

Fra i nomi più altisonanti rivelati dalla compagnia di streaming on demand c'è sicuramente quello di John Cho, che interpreterà il protagonista Spike Spiegel: proprio l'attore statunitense di origine coreane ha commentato su Twitter il suo ingresso nella serie, giocando con delle emoticon festose per rendere chiaro a tutti il suo attuale stato d'animo.

La star è sempre stata di poche parole, ma emoji urlanti e bottiglie di champagne stilizzate ci danno un'idea ben precisa delle sue ultime ore; stesso dicasi per quelle dei fan dell'anime originali, che hanno approvato in pieno il casting di Netflix.

La descrizione ufficiale del personaggio fornita dalla produzione fa sapere che Spike Siegel è "un cowboy incredibilmente cool e un cacciatore di taglie con un sorriso mortale, un'intelligenza ironica e uno stile da vendere: viaggia per il sistema solare con il suo ex partner ai tempi della polizia, Jet, perseguendo gli obiettivi più pericolosi del futuro con una combinazione di fascino, carisma e mortale Jeet Kune Do." Vedremo come mr. Cho interpreterà e darà vita a questo materiale di partenza.

Vi ricordiamo che la serie sarà composta da 10 episodi, con Alex Garcia Lopez (Marvel's Daredevil) che dirigerà i primi due e Christopher Yost (Thor: Ragnarok) autore della sceneggiatura del pilota. Netflix ha anche fatto sapere che le riprese inizieranno il prossimo 20 luglio.