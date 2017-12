John Constantine è al centro del promo del prossimo episodio di Legends of Tomorrow

ha rilasciato un nuovo promo per "Daddy Darhkest”, il decimo episodio della terza stagione di, in cuitornerà a interpretare il personaggio di. Ma quale minaccia spingerà il cacciatore di demoni a richiedere l’aiuto delle? Scopriamolo!

Attenzione possibile Spoiler

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer rivela che Constantine e le Leggende avranno a che fare con un esorcismo particolarmente complicato. Inoltre, secondo quanto rivelato dallo staff dello show, il personaggio sarà molto più fedele alla controparte originale, in quanto, finalmente, fumerà sul set e farà sfoggio della propria bisessualità.

Protagonista dell’omonimo serial trasmesso sulla rete NBC durante la stagione 2014-2015, il personaggio di Constantine è stato al centro di numerose controversie, in quanto la serie era nata con la premessa di essere molto fedele al fumetto originale. La produzione, tuttavia, annunciò che il personaggio non avrebbe fumato e soprattutto che non sarebbe stato bisessuale, ma eterosessuale, spogliando, difatti, dei suoi principali tratti distintivi.

Diversamente dalle altre serie dell'Arrowverse, la cui programmazione riprenderà già durante la terza settimana di gennaio, Legends of Tomorrow tornerà nel mese di febbraio 2018. A partire dal 17 gennaio, infatti, lo slot orario ricoperto in precedenza dallo show sarà invece occupato da Black Lightning, la nuova serie di Greg Berlanti.