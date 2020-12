John Diggle torna nell'Arrowverse, ma non solo: David Ramsey sarà Lanterna Verde?

La notizia del giorno in casa The CW è sicuramente il ritorno di David Ramsey nell'Arrowverse, diffusa da poco dalla stampa estera. Ma in che veste rivedremo l'attore?

Stando a quanto riportato da Deadline, David Ramsey, che tutti conosciamo come il John Diggle di Arrow (nome in codice Spartan), tornerà nuovamente a vestire i panni del migliore amico di Oliver Queen in cinque episodi dei vari show targati The CW, tra i quali abbiamo Batwoman, Supergirl, The Flash e la new entry dell'Arrowverse Superman & Lois.

In più, dirigerà anche cinque episodi del DC Universe (tra i quali vi sono sicuramente un episodio di Supergirl e uno di Superman & Lois), e la sua apparizione nella sesta stagione di Legends of Tomorrow non avverrà con l'identità di John Diggle, ma quella di un personaggio misterioso di cui non abbiamo ancora alcun dettaglio.

Che possa essere la volta buona per il suo debutto come Lanterna Verde?

Dopotutto, nel series finale di Arrow, Diggle aveva deciso di trasferirsi a Metropolis dopo aver trovato un certo anello... E considerate le speculazioni in merito, è lecito pensare che si possa trattare proprio di quello che tutti si stanno ormai augurando da tempo.

Ma per ora non possiamo che attendere, e tenere le dita incrociate. Intanto, vi lasciamo con la dichiarazione di David Ramsey sul suo ritorno.

"Rimango sempre estasiato dall'impatto che questi show hanno avuto sulla televisione, e sono stato fortunato a poterne far parte per quasi 10 anni, sia davanti che dietro la telecamera. Dire che sono incredibilmente elettrizzato all'idea di poter far ritorno nel Berlantiverse sarebbe davvero un eufemismo. Non vedo l'ora di poter continuare a raccontare queste storie".